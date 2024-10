007 Juve dal vice Vlahovic: Motta fa da sponsor. E spunta una nuova pista

Lanciato da Thiago Motta

Ma la Juventus conosce già le qualità di cui dispone il ragazzo nativo di Suresnes, in una delle banlieue nella parte ovest di Parigi e ha scelto fin da piccolino, lui che è figlio di genitori di origine congolese, di rappresentare la Francia. I primi passi nel Saint Cloud, una sorta di società satellite del Psg: lo sbarco nelle giovanili del più importante club parigino avviene all’età di 10 anni ed è proprio nel Psg che incontra Thiago Motta. L’attuale allenatore della Juve lo lancia nella Primavera (ai tempi Under 19) ad appena 16 anni per esordire in Youth League. E Motta tornerebbe volentieri a lavorare con Kalimuendo, il quale ha proseguito la carriera tra qualche prestito (al Lens due volte) e il passaggio a titolo definitivo al Rennes per 20 milioni. Il valore dell’attaccante è rimasto più o meno quello, forse qualcosa in più: attorno ai 25 milioni. E se Thiago Motta è un forte motivo di appeal per il francese classe 2002, è altrettanto vero che Giuntoli lo segue da tempo e ha in mente una strategia: prestito oneroso con diritto di riscatto per convincere il Rennes già a gennaio. Una proposta che non sarebbe fattibile per altri profili e per svariati motivi, come Openda del Lipsia (fuori mercato con una valutazione superiore ai 60 milioni) o David del Lille (lo status di extracomunitario impedisce ai bianconeri di imbastire un’operazione a stagione in corso rimandando così eventuali affondi all’estate).