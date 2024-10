Italia, tra i convocati dell'Under 15 spunta Mattia...Barzagli

Hanno preso il via la scorsa settimana i raduni delle selezioni per la Nazionale Under 15. Dopo il primo relativo al Nord, svoltosi lo scorso 10 ottobre a Novarello, giovedì 17 ottobre (ore 14:30) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano si terrà un altro importante appuntamento per la giovane nazionale, con la selezione dell'area territoriale Centro-Nord. Il ct Enrico Battisti ha convocato 44 calciatori, tutti classe 2010.