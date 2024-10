Kalulu, da piano C a running back Juve senza eguali: il dato impressiona

Piano C come... Campione. Pierre Kalulu deve ancora dimostrare di esserlo, ma i suoi primi due mesi juventini autorizzano assolutamente a considerarlo un progetto - un piano, appunto, - di campione. Non male per quello che era arrivato alla Continassa, inutile nasconderlo, come terza scelta di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta tra i rinforzi della difesa, dopo che il Piano A, Riccardo Calafiori, e il Piano B, Jean Michel Todibo, erano stati mandati all’aria dagli inserimenti a suon di sterline di Arsenal e West Ham. A quel punto il direttore tecnico bianconero, visto che il francese non era centrale nel progetto del Milan, con il pieno appoggio del tecnico ha concluso l’operazione per il prestito con diritto di riscatto. Un diritto di riscatto che Giuntoli ha già messo in agenda di esercitare, perché a Kalulu sono state sufficienti 8 partite e due mesi di allenamenti per dimostrare di valere non solo i 3,3 milioni del prestito, ma anche i 14 (più eventuali 3 di bonus) con cui la Juventus può acquistarne il cartellino.