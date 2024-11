Koopmeiners: La Juve per Zidane. Vlahovic totale, Yildiz pazzesco. E Danilo...

Siete una squadra giovane sia come età che come allestimento. Avverte il fatto di rappresentare per molti calciatori baby un leader, uno a cui passare la palla se si è in difficoltà?

«Sì, voglio essere un leader, per vincere c’è bisogno di calciatori che si prendano le responsabilità. Sono stato anche io giovane e so cosa si prova quando si devono fare prestazioni super rispetto a ciò che si è abituati. Io voglio aiutare i giovani: ho più esperienza di loro e devo farlo».

A che punto siamo nel processo di crescita del calcio di Motta? In cosa siete una Juventus diversa rispetto alle primissime uscite?

«Credo siano migliorati gli automatismi. Non si possono ottenere in un giorno, puoi parlare anche 24 ore ma serve tempo e pratica per far sì che diventino naturali. Tra l’altro, ci sono molti giocatori nuovi per cui il processo di crescita non si inventa da un momento all’altro. E poi ci parliamo molto in allenamento per vedere cosa è meglio fare, se il lancio lungo in profondità piuttosto che lo scarico nel breve, dipende dalle situazioni e quindi è normale, più partite si fanno e meglio sarà. Quando tutto avverrà in velocità, saremo più efficaci e questo sarà fondamentale soprattutto nelle partite di Champions League».

La classifica rispecchia il vostro valore oppure, in realtà, per ciò che avete messo in mostra nel corso delle partite meritereste di più?

«Noi in Olanda siamo un popolo molto realista. Per cui anche se certi pareggi sono stati stretti come risultati, ormai è passato. Noi vogliamo salire in classifica e non restare al sesto posto, quindi ci impegneremo ancora di più per riuscirci».