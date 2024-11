Yildiz di nome e di fatto: tra i 10 migliori al mondo! Juve portata al top

La stagione di Kenan Yildiz alla Juventus non sta passando inosservata. Il talento turco continua infatti ad ottenere apprezzamenti e riconoscimenti da parte di ex calciatori ed addetti ai lavori come uno dei giovani più promettenti nel panorama del calcio mondiale. Una prospettiva che gli è stata riconosciuta ufficialmente anche dai Globe Soccer Awards, con la nomination tra i finalisti per il miglior giovane emergente del 2024.