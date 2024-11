Pogba-Juve ufficiale, è finita per sempre: "Ti auguriamo il meglio Paul"

“Il mio periodo alla Juventus è giunto al termine. È stato un privilegio indossare la maglia dei bianconeri e condividere così tanti momenti speciali insieme. Faccio tesoro dei ricordi che abbiamo creato. Vivono ancora. Anche nei momenti più difficili dell'anno scorso, il vostro sostegno è stato fondamentale e voglio ringraziare i tifosi della Juve in tutto il mondo per la loro compassione. È stato un piacere aver vissuto così tanti grandi momenti con i miei compagni di squadra nel corso degli anni e auguro loro ogni successo in futuro. Non vedo l'ora di iniziare il prossimo capitolo della mia carriera e di scendere in campo con il mio prossimo club" - con questo comunicato Pogba ha salutato la Juventus.

Pogba e la lettera ai tifosi Juve sui social

"Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo Juve" - con questa parole Paul Pogba ha voluto salutare e ringraziare i tifosi Juve.

I messaggi social per Pogba

Sotto al post pubblicato da Pogba su Instagram sono arrivati tantissimi messaggi da parte dei tifosi Juventini: "Non doveva finire così", "Insieme a Dybala sei stato il mio idolo dell’adolescenza, nulla cancella cosa sei stato e sarai per me…uno di noi per sempre", "Speravo in un finale diverso", "Mi hai fatto piangere" - questi solo alcuni dei commenti. E proprio tra questi è spuntato anche un messaggio speciale, quello di Padoin: "Sei grande polpo, ti voglio bene". Anche Paulo Dybala ha commentato: nessuna parola, ma solo un emoticon, un cuore rosso.