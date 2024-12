Danilo al Napoli? Per la Juve è sì in un solo caso: scatta l’intrigo

Juve, Danilo via a gennaio solo se...

Anche perché la Juve vive nel reparto difensivo una situazione di profonda emergenza dopo i gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal (per entrambi stagione finita). Motivo per cui appare difficile se non improbabile - a meno di due acquisti dietro - che la Juve possa dare il via libera a gennaio alla partenza di Danilo, seppur l’ingaggio del classe 1991 sia tra i più elevati della rosa (4 milioni netti). Oltretutto cederlo a una diretta concorrente per i primi posti non stuzzica granché come mossa. A meno di poter ottenere in cambio un elemento utile per rinforzare l’organico di Motta in altri reparti. Tipo l’attacco. E il nome di Jack Raspadori (anche ieri rimasto in panchina contro il Torino per tutti i 90 minuti) non lascia insensibili dalle parti della Continassa. Fu proprio l’attuale direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli a portarlo al Napoli nell’estate 2022. Una stima rimasta immutata negli anni, anche se il direttore sportivo azzurro Manna ieri ha ribadito come l’attaccante non sia sul mercato, nonostante le dichiarazioni di insofferenza per il poco spazio avuto.