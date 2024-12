“No al Liverpool per la Juve. I tifosi del City ricorderanno a lungo”

"Sono una delle formazioni più giovani d’Europa e serve tempo per costruire una squadra vincente. Quest’anno gli infortuni sono stati pesantissimi, ma c’è una base su cui lavorare per arrivare lontani. A partire dal fatto che la Juventus prende pochi gol. In più ci sono tanti ragazzi di talento che in bianconero possono completare il loro percorso di crescita, diventando dei campioni".

Che obiettivi ha Di Gregorio?

"DiGre lavora duro per migliorarsi sempre. Pensi che si è fatto installare una palestra in casa, così si allena anche durante il giorno libero. Ha una mentalità incredibile e il suo desiderio è di far parte di una Juve che torni a scrivere la storia, vincendo i trofei più importanti".

Curiosità: con chi ha legato di più DiGre in questi primi mesi juventini?

"Michele per fortuna rie sce sempre a farsi ben volere da tutti. Ho notato un feeling speciale con Perin e Pinsoglio. Inoltre va molto d’accordo con Locatelli: abitano sullo stesso pianerottolo e stanno spesso insieme. Conosco Manuel fin da quando faceva i Giovanissimi al Milan: è un ragazzo perbene e intelligente che sta facendo prestazioni da leader".

