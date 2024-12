Carnevali spiega: "Berardi-Juve, è andata così. Marotta il mio maestro"

Primo posto in solitaria per il Sassuolo in Serie B , con una prima parte di stagione con il piede sull'acceleratore. Un contributo importante è arrivato anche dai piedi di Domenico Berardi , tornato in campo dopo il lungo e doloroso infortunio. Gol e assist per il calciatore che più e più volte è stato in procinto di lasciare i neroverdi, salvo poi restare. Carnevali racconta gli ultimi mesi affrontati dal ragazzo, svelando uno dei tanti retroscena di calciomercato :

"Oggi la cosa più importante per noi e per il ragazzo (Berardi, ndr) è che sia ritornato a giocare visto l'infortunio e che soprattutto stia ritornando a grandi livelli, per cui il Berardi campione, quello che conosciamo, e per cui vista la sua grande professionalità, perché il ragazzo è un esempio di professionalità, si è messo a disposizione in un campionato che non fa parte della sua categoria, si è messo a disposizione e ci sta dando una mano a portare avanti quello che è il progetto di questa società che lui conosce benissimo, ovvero contribuire a ottenere una promozione ma anche a far crescere tanti giovani. Abbiamo una squadra con tanti ragazzi, siamo una delle squadre più giovani del campionato, e lui dà il suo contributo. Quello che succederà lo andremo a vedere insieme. Ad oggi non c'è nessuna richiesta. A oggi, lui per primo, siamo concentrati sul Sassuolo. Poi faremo le valutazioni, come abbiamo sempre fatto in questi anni, ci siederemo a tavola con le società che lo chiederanno perché con il ragazzo c'è qualcosa di speciale, di diverso, siamo sempre in sintonia sotto tutti gli aspetti".

E aggiunge: "Ci sono stati più momenti, momenti in cui ci poteva essere forse la società perché magari la società era anche disposta a fare una cessione e poi per diversi motivi non si è conclusa. Di richieste ne abbiamo avute diverse, penso alla Juventus, l'Atalanta, diverse squadre nel corso degli anni, poi per un motivo o per un altro, in primis la nostra volontà e poi quella del giocatore, e poi magari non ci sono state quelle offerte economiche che non ci hanno fatto trovare una soluzione".