Juve, i convocati per la Supercoppa: la decisione ufficiale su Danilo e 2 rientri

Danilo out, le reazioni social dei tifosi

Ma i tifosi bianconeri come hanno reagito all'assenza di Danilo dai convocati per la Supercoppa, a certificare dunque un'imminente separazione? C'è chi si sofferma sui pochi difensori a disposizione con il brasiliano out, e scrive "Al primo raffreddore in difesa, a Thiago tocca tornare a giocare in qualche modo...". Se c'è chi esprime il proprio assenso per l'esclusione di Danilo, con l'emoji della mano che saluta, c'è chi invece la pensa in maniera totalmente opposta, con un perenterio "Complimenti per il trattamento che state riservando a Danilo".