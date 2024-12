Danilo-Juve, è finita: esclusione e braccio di ferro! Conte lo aspetta

L'avventura di Danilo alla Juventus è praticamente finita. La prima operazione del mercato di gennaio sarà in uscita e riguarda proprio il brasiliano . Nessuna speranza che il capitano rimanga alla Vecchia Signora: i dirigenti sono decisi a cederlo per l'incompatibilità con il tipo di gioco difensivo di Motta e, al momento, il Napoli resta la destinazione più probabile ma ci sono i dettagli economici ancora da definire. L'ultima novità, a conferma del fatto che il brasiliano lascerà i bianconeri, è la decisione della società di non convocarlo per l'imminente Supercoppa in Arabia Saudita .

Non solo il Napoli, poiché nel frattempo è uscito fuori il Milan, che potrebbe puntare proprio su Danilo per aumentare l'esperienza del reparto difensivo, aiutato anche dal recente cambio allenatore. Curiosità: Danilo, proprio come Sergio Conceicao, ha un passato importante al Porto.

Juve, passi avanti per Tomori

E se Danilo dovesse andare al Milan, verrebbe inserito nell'operazione Tomori: c'è un accordo di prestito tra i due club che devono definire le clausole per il diritto o, come vorrebbe il Milan, l'obbligo di riscatto. Sulla valutazione del giocatore, le parti si stanno avvicinando e potrebbe essere una cifra di poco inferiore ai 20 milioni. Se Danilo andasse in rossonero, il prezzo del suo cartellino andrebbe scontato dall'affare Tomori. Il destino di Danilo potrebbe anche essere deciso nei primi giorni di gennaio, quando Juventus e Milan, entrambe a Riad per la Supercoppa, potrebbero contestualmente definire il passaggio di Tomori alla Juventus. In un secondo momento Giuntoli avrà il tempo di sistemare anche la questione Antonio Silva e cercare l'eventuale vice di Vlahovic, qualora Milik non riuscisse a recuperare dall'infortunio.