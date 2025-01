Vieri a freddo: "Juve-Milan? Per 70' non c'è stata partita". Il giudizio su Motta

Vigilia di Supercoppa Italiana e già sono tanti i personaggi illustri arrivati in Arabia Saudita per seguire la finale: il derby Inter e Milan. Sulla favorita per la vittoria si esprime un ex di tutte due le squadre, Christian Vieri che ha presentato così la sfida: "Sulla carta dici Inter, ma il precedente in campionato insegna che certe partite non hanno pronostico. Il derby mette sul piatto motivazione ed energie che vanno oltre al valore oggettivo". Favorita la formazione di Inzaghi, ma l'ex bomber non esclude sorprese dopo la semifinale vinta dai rossoneri contro la Juventus: "Fino al 70' non c'era stata quasi partita, ma non sono più di tanto sorpreso: il Milan ha qualità importanti in rosa. Ed è vivo, il dato più importante per Conceicao. Sergio è un grande amico, un uomo speciale e divertente. Vuole velocità, ritmo, intensità e attaccamento alla causa. Dai suoi pretende il massimo, zero sconti a chi non dà tutto".