Il bomber Juve che ha convinto Motta firma: Chiellini lavora per il futuro

Grandi manovre offensive in casa Juventus anche per quanto riguarda le formazioni giovanili, in particolare per Primavera e Next Gen. La dirigenza della Vecchia Signora è pronta a blindare un gioiellino del vivaio juventino. Quel Diego Pugno che ha conquistato pure la stima di Thiago Motta negli allenamenti con la prima squadra. Tanto che l’allenatore italo-brasiliano l’ha fatto già esordire in Serie A a fine novembre in occasione di Lecce-Juventus , gara poi chiusa dai bianconeri con un altro pareggio. Il segnale di come tutti in casa Juve credano tanto nelle doti del “bomber tascabile” (è alto solo 174 centimetri). D’altronde i numeri non mentono: già 7 gol in 12 presenze nel campionato Primavera per il classe 2006, che nei prossimi giorni verrà blindato col prolungamento di contratto. Accordo di massima già trovato per allungare fino al 2028. Nelle prossime settimane la Juve si siederà al tavolo delle trattative pure per cercare di sistemare anche il contratto del partner d’attacco di Pugno. Alessio Vacca ha già realizzato 9 reti (6 nel campionato Primavera e 3 in Youth League) e il suo accordo scade tra soli 18 mesi.

Juve, affondo per Okoro

Motivo per cui entro fine stagione i suoi rappresentanti saranno convocati alla Continassa per procedere in direzione rinnovo. La dirigenza bianconera è in azione per potenziare pure l’attacco della squadra Under 23. Il ds della Next Gen, Claudio Chiellini, è al lavoro per regalare due rinforzi a Massimo Brambilla. Prevista in settimana la fumata bianca per il passaggio alla Juve dell’esterno offensivo, classe 2003, Alessandro Pietrelli. Operazione da 1 milione più bonus per la FeralpiSalò che sabato, non a caso, ha lasciato a riposo il classe 2003 nella sfida contro il Renate. Il classico segnale di come l’operazione di mercato sia ormai in dirittura d’arrivo. Battuta la concorrenza di Como, Cremonese e Sassuolo. A proposito di duelli di mercato: la Juve per la Next Gen ha messo la freccia per sorpassare il Milan nella corsa all’attaccante Alvin Okoro.