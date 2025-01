Motta si aggrappa a Nico Gonzalez: con lui in campo è un'altra Juve

TORINO - Per la Juventus Nico Gonzalez sarebbe disposto a giocare anche in porta - così aveva detto - ma per fortuna dei bianconeri Thiago Motta ha ancora valide alternative tra i pali. Semmai il campione argentino è diventato un vero jolly in attacco, adatto a tutti i ruoli a seconda dell’emergenza a cui il tecnico italo-brasiliano deve far fronte: non soltanto esterno destro nel tridente alle spalle di Dusan Vlahovic, posizione in cui si è messo in luce con la Fiorentina, ma pure trequartista alle spalle del serbo e, all’occorrenza, centravanti al posto di DV9, come ai tempi dello Stoccarda, quando agiva da punta centrale, e come è accaduto negli ultimi venti minuti della semifinale di Supercoppa contro il Milan.

Nico Gonzalez tra infortuni e voglia di gol

Il rimpianto è quello di aver visto poco in campo Nico Gonzalez, frenato dall’infortunio patito a Lipsia, a inizio ottobre in Champions. Sembrava una lesione di basso grado smaltibile in poco tempo, invece l’argentino è rimasto fuori oltre due mesi perché ogni qualvolta aumentava i carichi di lavoro sentiva ancora dolore. E al rientro, a metà dicembre, il suo inserimento è stato graduale, proprio per evitare ricadute che lo avrebbero nuovamente messo fuori gioco. Ciononostante si è messo subito in evidenza con il gol-vittoria contro il Monza, partendo titolare sulla trequarti dietro a Vlahovic e sulla stessa linea di Yildiz e Conceiçao, il primo gol in campionato dopo quello segnato in Champions al Psv il 17 settembre, e con la rete al Cagliari in Coppa Italia. Nonostante il suo minutaggio con la maglia bianconera sia di appena 432’ distribuiti in 11 presenze, Nico Gonzalez ha segnato tre reti e fornito due assist. Ovvero ha dato il suo contributo nella fase realizzativa della Juventus ogni 86,4 minuti in campo, in media uno a partita.