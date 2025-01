Juve, il prescelto è Dorgu! Ma in lista ci sono altri cinque nomi…

Inevitabilmente l’assalto del Manchester City ad Andrea Cambiaso si riflette sulle possibili mosse di mercato del club bianconero per quanto riguarda la fascia sinistra. Gli scout della Vecchia Signora da tempo stavano monitorando alcuni talenti emergenti in prospettiva futura per l’out mancino. Adesso però il dt Giuntoli potrebbe essere costretto ad accelerare per ingaggiare subito un nuovo laterale sinistro, visto che il giovane Rouhi non dà grosse garanzie e la rivelazione McKennie resta comunque un adattato nel ruolo di terzino. Tradotto: serve uno specialista di fascia nel caso in cui Cambiaso volasse in Premier. Motivo per cui può tornare in auge un vecchio pallino della dirigenza juventina. Quel Patrick Dorgu che è nei radar bianconeri da ormai un annetto.