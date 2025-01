Juve, Dorgu se parte Cambiaso: chi è l'esterno del Lecce che ha stregato Conte

Dalla Danimarca al Salento: la storia di Dorgu

Nato in Danimarca da genitori di origine nigeriana, Dorgu ha scelto di giocare con la nazionale scandinava con cui ha esordito nel corso del 2024. Cresciuto nelle giovanili del Nordsjaelland, uno dei migliori settori giovanili di tutta l’Europa e specializzato, grazie alla Right to Dream Academy, nello sviluppo dei ragazzi di origine africana. Arriva in Italia nel luglio del 2022 per una grande intuizione di Pantaleo Corvino che lo aggrega alla Primavera capace di vincere a sorpresa il campionato. Una stagione che gli è valsa subito la promozione in prima squadra, dove ha continuato a mettere in mostra le sue qualità.