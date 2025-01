Renato Veiga è quello che mancava: chi è il nuovo acquisto della Juve

Ha giocato nelle Nazionali giovanili portoghesi Under 19 e Under 20. Il 30 agosto 2024 viene convocato per la prima volta nella Nazionale maggiore , con cui ha esordito il 12 ottobre scorso a Varsavia da titolare (difensore centrale in coppia con Rúben Dias ) nel successo in Nations League sulla Polonia (1-3). Ragazzo gioviale, allegro ed estroverso, a Torino non avrà problemi di lingua: parla portoghese, spagnolo, francese, inglese, tedesco e, come detto, persino l’arabo .

Benfica nel caos. Rui Costa contestato

Il Benfica sbarca oggi a Torino dilaniato da profonde ferite, da polemiche interne e dalle durissime accuse lanciate dalla tifoseria organizzata alla società. L’influente movimento “Servir o Benfica” ha messo nel collimatore il presidente Rui Costa (scadenza mandato a luglio) e ha chiesta le dimissioni dell’ex milanista e le elezioni anticipate dopo la sconfitta per 3-1 con il Casa Pia e l’uscita infelice del tecnico Lage. «Il recente episodio che ha coinvolto Lage (fra le altre cose l’allenatore ha detto a caldo ai tifosi, prima per 35’ allo stadio di Rio Maior, un’ora d’auto da Lisbona, e poi al Da Luz dove giocatori e staff sono tornati per riprendere le loro auto: «Nelle ultime 5 partite abbiamo subìto gol da calci piazzati e nessuno è saltato, come faccio a uscire da questa m...a”, aiutatemi», ndr) non è altro che il riflesso di un club senza leadership, senza etica e senza rispetto per se stesso ‒ si legge ‒ . L’allenatore ha confermato ciò che tutti già sapevano: il Benfica è ferito a morte, non può continuare così. Rui Costa ha dimostrato inequivocabilmente la sua incapacità di guidare il club». In questo clima di tensione la squadra è attesa domani dall’impegno all’Allianz contro la Juventus nell’ultimo turno della prima fase di Champions. I portoghesi dell’ex Di Maria sono obbligati a strappare un punto per avere la certezza dei playoff. Al centro dell’attacco dovrebbe rientrare dal 1’ il bomber greco Pavlidis.