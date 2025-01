Kalulu infortunato: c’è lesione. Bollettino ufficiale Juve e i tempi di recupero

La brutta serata della Juventus in Champions League contro il Benfica è incominciata dopo appena dodici minuti, quando Kalulu si è accasciato al terenno di gioco, in seguito a un intervento per intercettare il pallone. Dalle immagini si è subito capito il tipo di infortunio, con il giocatore che ha sentito tirare il muscolo e ha preferito non rischiare, chiedendo il cambio. Una sciagura per Thiago Motta che ha dovuto inserire al suo posto Locatelli, giocando con una retroguardia formata da due centrocampisti, un esterno e un solo vero difensore puro, Gatti, ha ha avuto una serata storta.