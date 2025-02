Cristiano Ronaldo e la Juve: "Avevo dato la mia parola e non potevo..."

L'addio al Madrid e la promessa alla Juve

Cristiano Ronaldo ha vissuto la parte più lunga della sua carriera al Real Madrid, lasciandolo all'apice e dopo aver vinto con le merengues quattro Champions, di cui tre consecutive proprio prima dell'addio. Poi il passaggio alla Juve. Ma come è nata l'idea di trasferirsi a Torino? “Ho lasciato il Real Madrid perché volevo un nuovo capitolo. L'ho detto al presidente, e lui ha accettato, ma poi ha provato a tornare indietro, e per me non c'era più modo di tornare indietro, perché avevo dato la mia parola alla Juventus e non potevo romperla. Quando lasciavo il Real Madrid, durante la fase di negoziazione, non è stato molto gentile con me. Nutro un grande rispetto per Florentino, è un bravo presidente. Di tanto in tanto ci scriviamo dei messaggi". Nonostante l'addio, l'affeto per i blancos rimande: "Amo il Real Madrid. Lo porterò sempre nel mio cuore, è la squadra in cui mi sono trovato meglio. Ho trascorso i miei anni più felici a Madrid e adoro quando i tifosi mi dicono che gli manco. Ho fatto cose molto importanti, cose molto belle ed è per questo che la gente non dimentica. Quando lasci un'eredità e un segno, la gente non dimentica”.