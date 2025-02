Motta, anche la moglie si lascia andare: esplicito messaggio dopo Juve-Inter

Quattro vittorie consecutive tra Serie A e Champions League, ma quella contro l' Inter è senza dubbio quella che può dare una svolta alla Juve di Motta . Tre punti pesanti, in uno scontro diretto e contro i rivali storici nerazzurri, che possono portare entusiasmo al gruppo bianconero e anche la mentalità giusta per continuare a crescere. Il gol di Conceicao , un Koopmeiners ritrovato, Kolo Muani sempre più al centro del progetto e un Veiga già leader : tanti gli apetti positivi nel successo dell'Allianz. Il tecnico ha analizzato tutto tutto nel post gara e sua moglie ha pubblicato una storia sui social che ha fatto impazzire i tifosi.

Juventus, la storia della moglie di Motta

Una storia particolare quella di Angela Motta, la moglie del tecnico bianconero, che ha postato un'immagine chiara e lampante del successo contro l'Inter. Ovvero l'esultanza di suo marito Thiago dopo il gol di Conceicao. Un urlo liberatorio e girato verso i suoi collaboratori. La vittoria ha una valenza molto importante e anche l'allenatore ha capito quanto contasse portare a casa i tre punti.

Una gioia comune che sua moglie ha deciso di postare con una canzone sentita e risentita in questi giorni del Festival di Sanremo, ovvero 'Tutta l'Italia' di Gabry Ponte. Ma non solo perché non è stata scelta a caso, siccome poi sotto ha scritto: "Tutti godiamo" con le emoji bianconere. Sicuramente un messaggio molto esplicito e che ha fatto piacere al popolo juventino.