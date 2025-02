Yildiz: "Dovevo fare due gol", e Montella sorprende in tv: "Sposa mia figlia"

"Oggi dovevo segnarne minimo 2 gol". Così Kenan Yildiz commenta la trasferta di Cagliari che ha visto la Juventus imporsi con il finale di 1-0 e centrare così il 4º successo consecutivo in campionato. Un successo firmato Dusan Vlahovic e che segue la desolante eliminazione in Champions League e che consente ai bianconeri di salire al 4º posto con 49 punti e un vantaggio di 2 lunghezze sulla Lazio, che contro il Venezia al Penzo non è andata oltre lo 0-0 : di 8 punti invece il ritardo sul 1º posto. L’agenda dei bianconeri prevede ora il ritorno in Coppa Italia contro l’Empoli: match valido per i quarti di finale e in il 26 febbraio allo Stadium. A seguire, la sfida di campionato contro il Verona prevista il 3 marzo allo Stadium. In collegamento nel post partita, anche il ct della Turchia Vincenzo Montella , che ha così ritrovato il suo attaccante, il quale è apparso visibilmente contento di rispondere alle sue domande.

Yildiz ritrova Montella: "Ascolto i suoi consigli", "Ragazzo eccezionale"

"Se Montella mi consiglia in nazionale? Sì certo. Io voglio sempre segnare per me e per la squadra, ho avuto due chance. Non è andata, speriamo nella prossima - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Uno contro uno, è questo il mio gioco ed è questo che voglio fare. Guardo sempre per i miei compagni". Queste invece le parole spese dall'ex tecnico di Milan e Fiorentina: "Complimenti per la vittoria Kenan. Quando ti vedo giocare meglio. Se riuscissi a segnare lo sarei ancora di più. Sul primo gol ha fatto un grande controllo. Da ex attaccante io avrei calciato sul palo più vicino. Ma avrei tempo per essere più lucido nell'ultima scelta. Io alla tua età giocavo in terza divisione, tu sei alla Juventus. Stai tranquillo perché avrai tempo ed esprimerai il tuo potenziale".

Giaccherini: "Yildiz arrogante in campo"

"A volte ai ragazzi gli si da troppa responsabilità. Io alla sua età giocavo in terza divisione. Lui è già al livello top. Arriverà il suo momento. Yildiz è un ragazzo eccezionale che vuole arrivare. Io ho una figlia e mi piacerebbe se lui... (ride, ndr). Ha la faccia la pulita e anche l’animo pulito. Rischia e vuole migliorare sempre. Io sono sono sicuro che nel futuro riuscirà a sfruttare le sue potenzialità. Può ancora migliorare. Il futuro e non solo il presente è dalla sua parte". Anche l'ex centrocampista della Juve Emanuele Giaccherini ha detto la sua sul rendimento di Yildiz:"Di Yildiz mi piace tantissimo come va a puntare l’uomo. Subito nello stop negli occhi. Lo fa con grande determinazione e sei uno dei pochi in Italia che punta sempre l’uomo e che cerca di saltarlo. Ragazzo pulito ma arrogante in campo".