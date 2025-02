Juve-Empoli, due novità per Thiago Motta: i convocati per la Coppa Italia

Gil Puche e Pietrelli: statistiche e numeri delle due novità Juve

La Juve Next Gen si conferma, di anno in anno, una fucina di grandi (giovani) talenti bianconeri. Tra i convocati di Thiago Motta, il primo in ordine di ruolo è Gil Puche, difensore classe 2006. Il talentino spangolo, dopo aver militato tra le giovanili di Murcia e Alaves è stato acquistato dalla Vecchia Signora nell'estate del 2023 per poi essere aggregato alla Primavera. Nel 2024 si è "trasferito" alla corte di Brambilla nell'Under 23. Nella stagione attuale sono già 13 le presenze nella difesa bianconera, dove può fungere sia da centrale di destra che di sinistra. Grazie alla sua grande stazza fisica, "dall'alto" dei suoi 1,92m riesce a dare molto filo da torcere agli attaccanti della Serie C. Di ruolo totalmente opposto è Alessandro Pietrelli, attaccante classe 2003, alla sua prima convocazione in prima squadra. Il giovane centravanti, dopo aver scalato tutte le giovanili del Bologna, ha militato nella Feralpisalò con cui ha collezionato 57 presenze tra Serie B e Serie C, 21 delle quali nella stagione attuale, condite da 5 reti e 4 assist. È arrivato da poco più di un mese in bianconero, in prestito dalla formazione lombarda durante la finestra invernale di mercato, ma è sempre sceso in campo. Cinque le sue presenze fino a questo momento, condite anche da una rete che è arrivata in occasione della sua prima gara da titolare.