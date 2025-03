Chiellini: "Juve, i problemi si risolvono in privato. Allegri capì subito..."

Chiellini, Livorno e la Juve

Chiellini ha parlato dei suoi inizi a Livorno: "Lì ho vissuto le pressioni più grandi da calciatore, più che in una finale di Champions. A 18 non puoi essere pronto a giocare per il club della tua città. A 16 uscivo sempre per crampi. Quando si fa il passaggio dal settore giovanile alla prima squadra non puoi essere pronto. Questa tensione non l'ho più provata alla Juve o in Nazionale. La pressione per una scelta da fare in una frazione di secondo che può determinare una vittoria o una sconfitta è dura da tenere ma è formativa. Tra qualche anno lo testimonierò". Non è mancato un passaggio anche su quel famoso Real Madrid-Juve in cui si è vergognato del gesto fatto all'arbitro, quel 'You Pay': "Ho fatto cose sbagliate e di cui mi sono vergognato. Per esempio con l'arbitro Oliver o anche con Rizzoli. Mi sono detto che non potevo fare certe cose ma dovevo cercare di aiutare l'arbitro siccome è una persona come me".