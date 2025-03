Futuro Cambiaso, resterà alla Juve o sarà ceduto? Ecco tutte le variabili

Ma alla fine Cambiaso andrà al City oppure no? È bastato che tornasse e la Juve ha ripreso a giocare in modo più convincente. Ok, non è solo merito di Cambiaso, ma è indubbio che la sua duttilità rende il gioco più fluido e le sue idee possono aprire spazi dove gli altri non ne vedono. Contro le difese chiuse, come quella del Verona, sono elementi essenziali.Ma, dunque, tornando alla domanda iniziale: Cambiaso ci andrà al City fine stagione oppure no? A gennaio non ci è andato perché il City non poteva permettersi di tesserare un altro giocatore per questioni di Fairplay finanziario della Premier. E siccome sono in attesa di un giudizio pesante, sono stati prudenti.