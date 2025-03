Ederson, la Juve gioca d'anticipo: scatto di Giuntoli per il top Atalanta

Ederson-Thuram, super tandem

Ecco perché, da Torino, hanno cercato di giocare d’anticipo, sfruttando il fatto che a Manchester entrambe le rivali abbiano attualmente parecchi problemi e idee tutt’altro che chiare per il futuro. Ederson deve buona parte della carriera fatta finora a un dirigente italiano. Ogni allusione non puramente casuale va a Walter Sabatini, che lo scovò nel Fortaleza, dove il centrocampista era in prestito dal Corinthians. Il dirigente umbro lo acquistò per 6,5 milioni, facendolo sbarcare in Europa, alla Salernitana. Intuizione rivelatasi vincente. In pochi mesi, in Campania, il classe 1999 incanta tutti e la Salernitana lo rivende a 14 milioni più il cartellino di Lovato (valutato 8) all’Atalanta. Ederson piace parecchio a Giuntoli per la sua universalità. Un centrocampista totale in grado di fare ottimamente entrambe le fasi. In coppia con Khephren Thuram, in particolare, potrebbe comporre un tandem in mediana di altissimo livello. Motivo per cui la Juve proverà a giocare d’anticipo, onde evitare - come sperano invece a Bergamo - che si inneschi un’asta internazionale al rialzo verso l’estate. Domenica sarà avversario allo Stadium, ma in casa bianconera sperano che l’Allianz possa diventare nella prossima stagione il suo giardino di casa. Lavori in corso…