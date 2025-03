L'ex bomber sicuro: "Osimhen sarà il prossimo attaccante della Juve"

Osimhen alla Juventus potrebbe non essere soltanto un news di mercato come tante. L'attaccante, ora al Galatasaray ma di proprietà del Napoli , ha lasciato la Serie A nel corso della sessione estiva di calciomercato. Un addio importante per gli azzurri che al suo posto hanno, invece, preso Lukaku . In vista del futuro, però, il nigeriano dovrebbe cambiare aria e magari tornare nel nostro campionato. La voce sulla Juventus, soprattutto dovesse cedere Vlahovic , è già stata messa in giro qualche settimana fa , ma questa volta Pruzzo è andato oltre.

Osimhen-Juve, il futuro secondo Pruzzo

L'ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha parlato ai microfoni di Radio Radio dove ha svelato un retroscena importante riguardo il futuro di Victor Osimhen. "So che il prossimo attaccante della Juve sarà Osimhen" ha dichiarato. L'ex giallorosso poi ha continuato: "Me l’ha rivelato a Firenze una fonte affidabile, vicina al suo entourage. Loro sono sicuri di andare a Torino il prossimo anno". Parole dirette e sicure da parte dell'ex giocatore sul futuro della punta nigeriana. La Juventus in estate sicuramente farà i suoi calcoli, in base anche al budget a disposizione sul mercato, che potrà avere un aiuto dal Mondiale per Club. La società poi dovrà valutare il futuro di Vlahovic, che andrà a scadenza nel 2026, quindi le probabilità di una cessione sono molto alte. Poi Giuntoli dovrà bussare alle porte del Psg anche per Kolo Muani. "Abbiamo intenzione di proseguire", aveva detto qualche settimana fa prima di una gara di Champions League. Di certo la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata e vuole dare all'allenatore una squadra completa.