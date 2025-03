Gatti e Veiga, situazione ribaltata: le ultime dall'allenamento per Juve-Atalanta

"Senza fretta ma senza sosta se non in cima", sarà questo il motivetto che sta affollando la mente dei calciatori della Juventus che grazie a un bel filotto di vittorie hanno visto spuntare la vetta della classifica. Quelle prime posizioni che sembravano un'eresia anche solo nominare, per la matematica ora sono assolutamente alla portata dei ragazzi di Thiago Motta. La prima picconata della scalata passa dalla partita contro l'Atalanta in programma domenica alle 20:45. I giocatori nella mattinata si sono rivisti per gli ultimi accorgimenti nell'avvicinamento alla gara contro i nerazzurri: in gruppo si è rivisto Renato Veiga dopo l'infortunio rimediato contro il Psv. Discorso diverso per Federico Gatti, il quale era assente nel lavoro con gli altri ragazzi, ma la sua eventuale esclusione dai convocati è ancora oggetto di riflessione da parte dello staff.