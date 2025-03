Juve coerente, conti in regola ma la Consob insiste: cosa c'è questa volta

Conti approvati

La Consob, infatti, nonostante i revisori abbiano regolarmente approvato i conti bianconeri, ha contestato con puntualità i numeri della Juventus negli ultimi esercizi. Alla base delle delibere, la divergenza di vedute sulla contabilizzazione delle cessioni, quando legate a movimenti in entrata, con uno stesso club, nella stessa sessione: operazioni separate o permute? E questo è proprio il contesto che ospita Iling-Junior e Barrenechea, passati dalla Juventus all’Aston Villa nella medesima sessione in cui Douglas Luiz è passato dall’Aston Villa alla Juventus. La società bianconera, coerente con se stessa, ha provveduto a registrare le operazioni come in passato, dal momento che «sulla base di approfondimenti [...], queste risultano qualificabili come operazioni separate - specifica una nota del club -. Si segnala inoltre che, alla luce delle incertezze interpretative [...], la società ha effettuato analisi preliminari per verificare la ricorrenza dei requisiti necessari per la contabilizzazione delle operazioni al fair value (e, quindi, con rilevazione degli impatti positivi a conto economico) anche nel caso in cui le operazioni fossero, ipoteticamente, qualificabili come permute».