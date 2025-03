Juve, Motta osserva la Primavera: un talento supera Yildiz, che numeri!

Il prossimo step di Vacca

Vacca per ora non ha ancora esordito tra i professionisti. Ha assaporato l'ambiente con la convocazione contro il Crotone dello scorso novembre, ma rimanendo in panchina per tutta la gara. Ora sembra pronto e per la prossima stagione il salto potrebbe essere un'opzione più che valida. Non resta che attendere. Intanto la Next Gen non può permettersi esprimenti, sta lottando per recuperare sulla zona playoff e la sconfitta contro l'Altamura ha complicato un po' i piani.