La Juve di Motta riscrive i record al contrario: 0-4 allo Stadium mai successo!

TORINO - Doveva essere il big match da vincere per rilanciarsi definitivamente nella lotta Scudetto , ma per la Juventus di Thiago Motta è stata la notte della resa allo strapotere dell'Atalanta che scrive una nuova pagina nei libri di storia del club bianconero, facendo registrare il primo 0-4 dell'era Stadium. Il dominio della Dea di Gasperini a Torino pesa sui bianconeri di Thiago Motta che segnano record freschi e riportano alla memoria vecchi incubi visto che l'ultimo ko casalingo per 0-4 risale a 58 anni fa.

Juve, ecco quando l'ultimo 4-0 in casa

La Juventus crolla sotto i colpi dell'Atalanta e l'Allianz Stadium comincia a svuotarsi. Allo 0-4 nerazzurro firmato da Lookman, buona parte dei tifosi bianconeri ha cominciato a lasciare l'impianto in segno di protesta. La curva Sud, in particolare, abbandona la parte della centrale del settore, con il clima intorno alla Juve che si fa sempre più incandescente. A fine partita Stadium quasi completamente vuoto con i pochi rimasti a contestare Locatelli e compagni. Una storia riscritta a contrario quella della Juventus di Thiago Motta con i bianconeri che non perdevano una gara casalinga di Serie A con almeno 4 gol di scarto dal 22 ottobre 1967: 0-4 in un derby con il Torino.