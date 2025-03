Ferrero fischiato, cori per Allegri: lo Stadium Juve si ribella alla vergogna

Cori e fischi all'Allianz Stadium: l'umiliante sconfitta della Juventus in casa contro l'Atalanta ha scatenato i tifosi presenti in tutti i settori. Una contestazione iniziata già da tempo e ingigantita dalle pesanti eliminazioni in Champions League contro il Psv e in Coppa Italia contro l'Empoli. Il -6 dall'Inter in campionato e le cinque vittorie di fila in Serie A avevano dato solo un piccolo scorcio di luce, rivelatasi amara illusione per il poker subìto contro la Dea, impossibile da digerire. Ora i tifosi non hanno più pazienza e non risparmiano nessuno, come si è notato ieri sera nel corso della ripresa del match.