Juve, allenamento anonimo nel giorno dell'Avvocato. E i tifosi invocano Agnelli

Ripartire: è questo il diktat che regna in questo momento in casa Juve . Usciti dall'Europa e dalla Coppa Italia, i bianconeri hanno l'obiettivo di conservare il quarto posto in campionato, qualificandosi alla prossima Champions League, prima di dar vita ad una vera e propria rivoluzione . La squadra, agli ordini di Thiago Motta , continua a lavorare verso la sfida domenica al Franchi contro la Fiorentina , con l'umore dei tifosi nero (senza bianco) in seguito alla pesantissima sconfitta dell'Allianz Stadium contro l' Atalanta . E proprio i sostenitori juventini, in queste ore, invocano con forza il ritorno di Andrea Agnelli alla guida del club. Una richiesta poco casuale, soprattutto nella giornata odierna, poiché oggi ricorre il giorno della nascita di Gianni Agnelli.

Juve al lavoro verso la Fiorentina. E i tifosi...

Giornata di doppia seduta di allenamento per la Juve, con il club che ha ragguagliato su quanto svolto con uno scarno comunicato sul proprio sito. La squadra nella sessione mattutina ha focalizzato il lavoro principalmente sui test atletici in campo. Nel pomeriggio, invece, lavoro sulla forza in palestra. Nella giornata di domani i bianconeri si ritroveranno in mattinata per continuare a preparare il match contro i viola di Raffaele Palladino. Ma se i calciatori si allenano, e sui social il club rimanda all'unità, il clima di disfattismo sembra aver prevalso sui tifosi juventini.

Attraverso i propri canali, la Juve ha pubblicato un post per presentare la sfida con la Fiorentina, in cui i calciatori bianconeri vengono immortalati abbracciati tra di loro in campo, a voler probabilmente simboleggiare l'unità che il momento richiede. Ma i commenti dei sostenitori sono tutt'altro che teneri: da "Vediamo come avete lavorato per preparare questa partita" passando per "Ma dobbiamo giocare per forza?" fino a chi chiede di "Passare una domenica tranquilla". Ma c'è anche chi, viste le recenti voci, invoca al ritorno di Andrea Agnelli. Una richiesta che, al di là del malcontento per la situazione presente, arriva anche per un'altra motivazione, e la data odierna non sembra essere casuale...