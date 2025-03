Conte alla Juve, il popolo ha votato: perché i tifosi hanno scelto Antonio

TORINO - Un porto sicuro: è questo ciò che cerca il popolo juventino dopo un’altra stagione amara. Ma non è solo una questione di “zero titoli”: a preoccupare è il senso di incertezza, di precarietà, di continua rincorsa a un progetto che non decolla. Ecco allora che i tifosi replicano alla confusione degli ultimi anni cercando con un ritorno confortante , che arriva da un passato vincente. Questo è ciò che emerge analizzando i dati della votazione lanciata su Tuttosport.com per provare a rispondere alla domanda che qualunque tifoso della Juventus (e non solo) si sta ponendo in queste settimane: chi sulla panchina bianconera per il prossimo futuro?

Conte schiaccia il sondaggio

La vittoria di Antonio Conte nel sondaggio è talmente schiacciante che, si fosse trattato di una votazione politica, non ci sarebbe stato bisogno di andare al ballottaggio. Ovvio che l’indagine tra i tifosi sul sito non possa rappresentare l’intera popolazione juventina, che consta di milioni di persone, ma gli oltre 8 mila voti sono uno spaccato di sentimento popolare che rifl ette il pensiero di chi, più di chiunque, ha a cuore il bene della Juventus. Che la scelta, a sensazione, dei tifosi ricada su Conte non è certo sorprendente: è sempre stato l’uomo giusto quando si riparte da zero o quasi, con grandi ambizioni da risollevare. Tanto che lo stesso allenatore salentino aveva in più occasioni ribadito che non gli sarebbe dispiaciuto per una volta poter iniziare una stagione da grande favorito: «La mia storia è questa, però mi piacerebbe in futuro sedermi ogni tanto anche in pole position. Sarebbe carino, anche curioso per me, capire cosa significa iniziare un percorso da più forte. Mi è capitato con alcune squadre che poi siamo diventati più forti, ma dall’inizio sarebbe carino, una volta, partire il primo anno con una squadra che ha vinto e che ha basi solide», aveva raccontato solo qualche settimana fa. Il voto popolare non tiene conto della fattibilità dell’operazione: è una scelta “di pancia”, dettata da un affetto che non è stato intaccato (almeno per una buona parte di chi si è espresso) dal passato recente sulla panchina dell’Inter. Di certo ciò che sta facendo a Napoli è la certificazione, l’ennesima di una lunga e vincente carriera, dell’abilità di Conte nel tirare fuori il meglio da un gruppo da rigenerare dopo un’annata difficile. Un porto sicuro per i tifosi insomma: almeno per oltre il 54% dei votanti sul sito Tuttosport.com. Se non è un plebiscito poco ci manca.