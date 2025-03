"Hanno comprato bidoni, la Juve gioca come all'oratorio": Briatore torna alla carica

" Siamo andati a Firenze e 3-0... per la Fiorentina. Non c'è più senso di appartenenza per questi giocatori ". Come solo Flavio Briatore sa fare, non le manda a dire nei confronti della Juventus dopo l'ennesima brutta sconfitta. Solo poco più di una settimana fa era arrivata la dura caduta interna contro l'Atalanta, una debacle alla quale si sperava seguisse una forte reazione, che invece non è arrivata. L'imprenditore, in un video postato sui propri canali social, individua come principale artefice di quella che definisce "una follia", il direttore sportivo Cristiano Giuntoli , reo di aver acquistato solo "bidoni" e aver "buttato via soldi".

Briatore contro Giuntoli e Thiago Motta: "Vanno cambiati"

Per Flavio Briatore solo un netto cambio di rotta può salvare la Juventus. Ma sopratutto, come dichiara nella breve clip pubblicata nel pomeriggio, i nuovi arrivati non sono stati all'altezza. Addirittura evita di chiamare Koopmeiners per nome: "In 9-10 mesi, la nuova dirigenza con Giuntoli, Calvo, e così via, hanno distrutto la Vecchia Signora. Hanno comprato dei giocatori che sono dei flop. Su alcuni siti francesi Giuntoli dice che la Champions League è ancora possibile e si va avanti con Motta. Abbiamo comprato dei bidoni: prima Douglas Luiz, poi dall'Atalanta quello dal nome impronunciabile e non mi sforzo nemmeno di dire, abbiamo comprato Nico Gonzalez, abbiamo buttato via dei soldi. Non so se la proprietà interverrà, ma non possiamo vedere uno spettacolo del genere, è incomprensibile. Se abbiamo sbagliato sull'allenatore, dobbiamo cambiarlo, se abbiamo sbagliato sul direttore, va cambiato. Non c'è proprio più il senso, lo spirito Juve, non c'è reazione, andiamo a giocare come se fossimo all'oratorio. È irriconoscibile questa squadra. L'hanno fatto su misura del Napoli - conclude Briatore -, ma i bravi lì sono De Laurentiis e Conte. Qui abbiamo Motta... Spero che prima o poi la proprietà si decida, non si può andare avanti così. Non si sa più cosa dire, è una follia".

