Fiorentina, la sanzione del Giudice Sportivo per lo striscione "Juve m..."

La coreografia prima di Fiorentina-Juventus ha causato subito grandi pollemiche. I tifosi della viola presenti in Curva hanno esposto una frase oltraggiosa e irrispettosa nei confronti degli avversari, precisamente : "Juve me**a". E non è piaciuta alla dirigenza bianconera, che in seguito anche a un post offensivo di un Consigliere della Regione Toscana, h a prontamente chiesto alla Questura di Firenze di individuare i responsabili e alla Figc di prendere i provvedimenti necessari . Ora il Giudice Sportivo ha comunicato le sanzioni, compresa quella contro il club viola.

Serie A, le sanzioni del Giudice Sportivo

Dieci calciatori dovranno fermarsi un turno per squalifica. Di questi, tre sono stati espulsi: Alli, Bastoni ed Éderson, mentre gli altri sette, già diffidati, sono stati ammoniti: Hernani, Castro, Martin, Musah, Nicolussi Caviglia, Paz e Vecino. Tra gli allenatori, Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini dovranno scontare un turno di squalifica e non saranno in panchina al rientro dalla sosta per le nazionali, rispettivamente per le partite Como-Empoli e Fiorentina-Atalanta. Inoltre, il tecnico della Dea è stato multato di 15.000 euro "per aver rivolto una critica gravemente irrispettosa all'arbitro al 42° del secondo tempo; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo". Sono state comminate ammende a diversi club: Venezia (15.000 euro in totale), Genoa (10.000 euro), Atalanta (8.000 euro), e Bologna, Lazio e Monza (3.000 euro ciascuno). Ma la più pesante nei confronti della Fiorentina.