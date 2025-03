Giù le mani da Gatti! Tifosi Juve furiosi: "Ma quale Napoli, blindatelo"

Giù le mani da Federico Gatti : è questo il messaggio impazzato tra i tifosi Juve . Dopo l'ultima indiscrezione di calciomercato, che vedrebbe il Napoli interessato al difensore bianconero per la prossima estate , il popolo juventino si è praticamente tutto schierato in un'unica direzione. In questa stagione di alti e bassi, Gatti è stato ed è uno dei totem della squadra, come testimoniato dalle 39 apparizioni tra tutte le competizioni.

Napoli su Gatti? I tifosi Juve: "Giù le mani"

Un plebiscito quello dei tifosi Juve nel voler assolutamente tenere Gatti in squadra. A testimonianza di ciò i voti al sondaggio lanciato sul canale WhatsApp di Tuttosport: alla domanda rivolta ai tifosi sul blindarlo e tenerlo in squadra o venderlo, ben oltre il 90% dei votanti ha espresso la volontà ferma di averlo ancora in rosa. Un'opinione supportata dalle decine e decine di commenti sui social da parte dei sostenitori bianconeri. "Non si tocca, è uno con carattere e grinta: lui e Bremer insieme stavano facendo bene", questo uno delle opinioni postate dai tifosi.

Qualcuno scrive "Ma si, mandiamo via anche l'ultimo vero baluardo della Juve", e chi invece sottolinea "Rinforziamo anche le rivali?", passando per chi sentenzia molto semplicemente "Non è in vendita". Praticamente nessuno sarebbe favorevole all'ipotesi di una cessione, se non pochissimi e solo di fronte all'ipotesi di un'operazione con Osimhen direzione Juve. Al di là di qualche rara eccezione, il messaggio da parte del popolo juventino, insomma, è chiaro: "Gatti non deve andare via".

