Galeone dice tutto: Juve, Motta, Allegri, Conte, Gasperini. Sull’Inter svela che...

Sul futuro della panchina bianconera Galeone fa il nome: "Gasperini tatticamente il calciatore più bravo che ho avuto: è un grande allenatore. È bravissimo a legger le partite. Merita una chance in una big. La Juve sarebbe il suo sogno". E chance di quarto posto per i bianconeri è ottimista: “Come fa la Juventus a non andare in Champions League? Arriverà sicuramente quarta, non ho dubbi. La Juve ha speso molto e non dovesse arrivare in Champions, sarebbe un disastro. Il Bologna gioca bene, ma ha un brutto calendario per arrivare al quarto posto".

Galeone: "Se Inzaghi non vince.."

Poi si sofferma sul Milan: "Il Milan è una buonissima squadra che sta facendo molto meno di quello che potrebbe fare. Giocatori come Reijnders e Pulisic li hanno in pochi. Recupererebbe Loftus Cheek e Maignan al top. Con Allegri basterebbero un paio di difensori per puntare in alto. A chi non piace Leao. Come si fa a mettere in dubbio le sue qualità? È uno che ti può risolvere la partita con una giocata. Ha qualità formidabili. Piace sicuramente a Max Allegri come gli piacciono tutti i grandi giocatori”. Per chiudere con Napoli e Inter, anche qui senza far mancare informazioni importanti: “Non so se Conte rimarrà al Napoli. DeLaurentiis in passato ha chiamato 8-9 volte Max, che ha sempre detto no. Se Inzaghi non vince il campionato, non vedo perché dovrebbero confermarlo e quel punto Marotta chiamerebbe Allegri all’Inter sicuramente…”

