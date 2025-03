"Juve Merda", la Questura di Firenze sorpresa: "Quella autorizzata era un'altra"

Non si placano le polemiche intorno alla coreografia offensiva che i tifosi della Fiorentina hanno "dedicato" alla Juventus durante la partita allo stadio Franchi. Dopo la multa comminata alla viola di ben 50mila euro (con diffida, ndr), la vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo che vede protagonista la Questura di Firenze. Tramite una nota diffusa in mattinata è stato precisato che quanto messo in scena prima del fischio d'inizio della gara contro i bianconeri era "difforme da quello autorizzato".