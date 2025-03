Huijsen, la Spagna è pazza del rimpianto Juve: "Può segnare un'epoca!"

"Impacto Huijsen". Ha titolato così in prima pagina Marca parlando del classe 2005 ex Juventus . I bianconeri, in estate, l'hanno ceduto al Bournemouth per fare cassa a fronte di un corrispettivo di € 15,2 milioni, pagabili in cinque esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Una cifra importante senza dubbio ma vedendo come sta andando e la sua ultima convocazione con la nazionale spagnola, il centrale può essere considerato un grandissimo rimpianto per la Vecchia Signora. E qui tornano le scelte fatte in sede di mercato dall'accoppiata Motta-Giuntoli . Questione di scelte e in questo caso sembra proprio esser stata presa quella sbagliata.

Huijsen, esordio e mentalità per la Spagna

In Spagna sono già tutti pazzi per Huijsen, soprattutto dopo l'esordio contro l'Olanda di qualche giorno fa in Nations League. Gli infortuni di Inigo Martinez prima e Cubarsì poi, gli hanno aperto le porte della nazionale maggiore e De la Fuente non ha esitato a mandarlo in campo al De Kuip. Nonostante il clima ostile nei suoi confronti, vista la bordata di fischi ricevuta al suo ingresso e a ogni suo tocco di palla, è riuscito a portare a casa una prestazione importante fatta di grande personalità. Ed è proprio questo aspetto ad aver colpito maggiormente gli addetti ai lavori della Roja, oltre a tutti i tifosi. In patria è già acclamato da tutti e nella gara di ritorno contro l'Olanda può essere utilizzato da titolare. Per lui si tratterebbe della prima volta dall'inizio con la Spagna, ma la pressione ha già dimostrato di saperla domare e, anzi, portarla a suo vantaggio permettendogli di tenere alta la concentrazione. "Ha dimostrato che la sua scelta per la Spagna è stata la decisione giusta. La Roja trova un giocatore per lasciare un segno 'epocale'" ha scritto Marca in prima pagina. Intanto la sua stagione al Bournemouth è finita sotto gli occhi di tutti...