La moglie di Motta e la story criptica: post social dopo la decisione Juve

TORINO - Thiago Motta non è più l'allenatore della Juventus. Il club bianconero ha comunicato nel pomeriggio l'esonero dell'ex Bologna annunciando Igor Tudor come suo successore. Oltre alla reazioni dei tifosi c'è stata anche quella della moglie di Thiago, Angela Lee, che su Instagram ha condiviso uno di quei post motivazionali giornalieri e quello di oggi, 23 marzo, recita: "Bambino, la delusione di oggi può essere la benedizione di domani. La vita lavora sempre reindirizzandoti. Ciò che non si realizza oggi ti sta insegnando, ti rende più forte e ti prepara a ciò che sarà tuo. Permettiti di sentirti triste, ma non perdere la fiducia nella vita e nella certezza di giorni migliori, perché sono quelli che ti permetteranno di andare avanti e di non arrenderti. Molte cose belle vi aspettano ancora e sarete grati di aver creduto in voi stessi e nella vita!". Nessun tag a Motta o riferimento alla Juve, ma le parole sembrano proprio rivolte a quanto accaduto a Motta nelle ultime ore.