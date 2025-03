Motta esonerato, è ufficiale! Tudor nuovo allenatore della Juve: il comunicato

Post Juve, i like e il dettaglio della foto

La Juve ha annunciato anche sui propri canali social la separazione da Thiago Motta e, contestualmente, l'arrivo di Igor Tudor in panchina. Un post a cui è arrivato qualche like di persone note nel mondo bianconere: ad esempio Filip Kostic, ma anche quello di Danilo Luiz. D'altronde che il rapporto tra il difensore brasiliano e Motta non fosse idilliaco è acclarato, con l'addio dell'ex capitano bianconero che si è concretizzato lo scorso gennaio. Un dettaglio che a molti non è sfuggito nel post social pubblicato dalla Juve è la scelta della foto per annunciare i saluti da Motta e la scelta del nuovo tecnico. Si è deciso infatti di pubblicare la foto di Tudor: nessuno scatto dell'ormai ex allenatore juventino nel post che ne sancisce l'addio.