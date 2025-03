"Colpa di Motta? E Giuntoli? Ricordatevi di Allegri..." Capello duro sulla Juve

Capello e l'esempio Allegri

Capello, durante l'intervista, fa riferimento anche a cosa accaduto neanche un anno fa, quando la Juve decise di mandare via Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano aveva appena vinto la Coppa Italia contro l'Atalanta, poi la decisione della società bianconera di proseguire senza di lui: "Ricordate quello che hanno fatto ad Allegri? Mi sembra che ormai il problema sia nella società". Dunque se i risultati in campo non sono stati all'altezza delle aspettative, con la Juve fuori dall'Europa e dalla Coppa Italia e attualmente anche quinta (dunque per ora senza qualificazione alla prossima Champions League), per Capello le colpe non sono solo da additare a Thiago Motta, bensì anche e soprattutto al club.