Motta rompe il silenzio: le prime parole di Thiago dopo l'esonero della Juve

Motta e l'addio anticipato

L'era Thiago Motta è finita decisamente prima rispetto a quanto preventivato. Il tecnico, dopo l'ottima esperienza al Bologna, aveva siglato un accordo triannel con il club. La società bianconera aveva dunque deciso di iniziare un progetto lungo e duraturo, che fattori contingenti hanno portato ad interrompere in maniera anticipata. L'eliminazione in Champions League ai playoff contro il Psv, quella in Coppa Italia per mano dell'Empoli ai quarti di finale, il quarto posto perso (per ora) a favore del Bologna con due rumorosissime sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. Condizioni che hanno spinto la Juve a non dar seguito al progetto targato Motta. L'allenatore, dopo l'avviso telefonico di Giuntoli in merito all'esonero e la conseguente ufficialità della separazione, ha salutato il mondo bianconero.