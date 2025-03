Rogic e Javorcic, i fedelissimi di Tudor anche alla Juve. E quel precedente con Gatti...

Rivoluzione e svolta: in casa Juventus in pochi giorni è cambiato tutto. Da Giuntoli ai nuovi dettami tattici, l'avvicendamento tra Thiago Motta e Igor Tudor non è stato solo una mera questione burocratica. C'era bisogno di un cambiamento netto e, almeno per il momento, si viaggia su questi binari in vista del "debutto" contro il Genoa. Ma dietro l'ex allenatore dell'Hellas Verona c'è tutto uno staff che lo ha seguito in questa nuova avventura: Ivan Javorcic sarà il suo più stretto collaboratore, che tra l'altro conosce già molto bene Federico Gatti, e con lui ci sarà anche Tomislav Rogic preparatore dei portieri. Ma chi sono e perché copriranno un ruolo molto delicato nella nuova gestione bianconera?