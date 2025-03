Diretta Juventus-Genoa ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto allo Stadium dove alle ore 18 la nuova Juventus di Igor Tudor affronterà il Genoa nel match valido per la 30ª giornata di Serie A. Dopo l'esonero di Thiago Motta, la società bianconera ha affidato la prima squadra al tecnico croato, ex difensore della Juventus ed ex tecnico di Verona e Lazio. La Vecchia Signora è reduce in campionato da due ko pesanti, subìti contro Atalanta (0-4) e Fiorentina (0-3). Il sogno Champions è ancora vivo visto che i punti di distacco dal quarto posto, occupato dal Bologna, è solo uno. Il Genoa viene da tre risultati utili consecutivi raggiunti da due pareggi contro Empoli e Cagliari e dall'ultima vittoria ottenuta in casa contro il Lecce. In classifica, i liguri occupano attualmente la dodicesima posizione a quota 35 punti.