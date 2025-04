Conte e la Juve, netto cambio di passo! Con il Napoli si è rotto qualcosa…

Bagni: "Conte non è felice al Napoli"

È assodato che il tecnico stia vivendo qualche disagio a Napoli. L’accordo sottoscritto con Aurelio De Laurentiis vale fino al 2027, ma non è una garanzia. Come non sarebbe una garanzia l’eventuale conquista dello scudetto, da contendere a un’Inter avanti di tre punti. È stato decisivo quanto si è verificato a inizio anno e su cui tornato ieri Salvatore Bagni, uno che conosce bene l’ambiente: "Conte non è stato soddisfatto del mercato di gennaio, il Napoli si è indebolito - ha detto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 -. Nel momento in cui ti giochi lo scudetto, devi rinforzarti, non indebolirti. Non è felice e non può pensare che possa esserci anche l’anno prossimo un mercato come questa stagione. Si è concentrato sul gruppo, però è ovvio che dentro di sé non sia felice e così escono queste voci. De Laurentiis deve fare di tutto affinché Conte rimanga con lo staff per iniziare un percorso importante, anche a livello europeo". Si scrive mercato di gennaio, si legge Khvicha Kvaratskhelia. Il tecnico ha inghiottito suo malgrado la cessione al Psg e la (non) sostituzione con Noah Okafor, però qualcosa si è rotto. E l’ipotesi di un divorzio, oggi, è molto attuale. Non semplice, vista la presenza di un contratto in essere, ma possibile.