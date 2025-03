Conte e quelle parole sul futuro

Conte e i riferimenti alla Juve

Il passato alla Juve (da calciatore prima e da condottiero della rinascita in panchina dopo), in ogni caso, per Antonio resta indimenticabile. Ne ha parlato proprio recentemente in un'intervista per L'Equipe in cui ha ricordato l'impresa della stagione 2011/2012, quella dove arrivò il primo dei nove scudetti consecutivi della Vecchia Signora: "Non perdere nemmeno una volta in stagione è stato inimmaginabile, non è una cosa che pianifichi". È solo una delle tante situazioni all'interno delle quali l'attuale allenatore dei partenopei ha fatto riferimento al suo passato a Torino, a volte anche in maniera involontaria. Non sono infatti sfuggiti quei "Fino alla fine" e quel lapsus in conferenza quando gli uscì un "Bianco o nero... anzi facciamo rosso e blu, che è meglio".