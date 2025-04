Volata Champions Juve, per Zoff e Braida insidia Bologna e Milan già tagliato fuori

Braida sulla lotta Champions

Anche Ariedo Braida ritiene che, sulla carta, per i due posti restanti in Champions la lotta sia tra Atalanta, Bologna e Juventus. Con i bergamaschi in leggero vantaggio, in virtù anche di una migliore posizione in classifica. "L’Atalanta ogni tanto ha qualche battuta d’arresto, ma la squadra è forte, non dovrebbe avere problemi. Invece tra Juventus e Bologna sarà un bel duello: un punto non è nulla a otto giornate dalla fine. Bisogna capire se la cura Tudor permetterà ai bianconeri di ritrovare l’equilibrio che avevano smarrito: pareggiare va bene quando sei in difficoltà, ma 13 pari in campionato sono davvero troppi. Le qualità ci sono, anche se non tutti i bianconeri hanno reso secondo le aspettative però può succedere che un giocatore dopo un’annata strepitosa renda meno la stagione successiva". Sulla strada della Juventus c’è il Bologna, che arriva da otto vittorie di fila, compresa quella di Coppa Italia contro l’Empoli. "La squadra di Italiano è agguerritissima - spiega Braida -, sta crescendo in maniera esponenziale però gli impegni extra campionato potrebbero influire. Il Bologna ha la Coppa Italia, Lazio e Fiorentina sono ancora in corsa in Europa: se non si è abituati, possono togliere energie fisiche e mentali. Anche la Roma sta viaggiando a ritmi sostenuti, però è leggermente attardata. Il Milan invece è in forte ritardo: la Cham-pions sembra impossibile perché ha troppe squadre davanti. E non tutte avranno una battuta d’arresto".