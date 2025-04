Marchisio: A Koop serve la testa, Juve a Roma di carattere. In Kings League...

Ai microfoni di Sky è Claudio Marchisio ad avvicinarsi al big match del prossimo turno tra la Juve e la Roma di Ranieri . L'ex centrocampista bianconero spiega cosa si aspetta dalla formazione di Tudor : "Da parte della Juve grande voglia di vincere questa partita, non soltanto per i punti ma perché c'è stato un cambio d'allenatore che sa, ad oggi, che ogni partita può fare la differenza. Quindi una grande squadra non può accontentarsi del pareggio, deve andare a Roma con grande carattere come ha sempre dimostrato il dna della Juventus , con un allenatore che lo conosce bene".

Marchisio su Koopmeiners

Poi un commento su chi indossa quella maglia numero 8 appartenuta proprio a Marchisio: "Credo che soprattutto con un cambio di allenatore sia anche abbastanza non semplice cercare di gestire un giocatore in difficoltà. Queste sono situazioni che vive giorno per giorno l'allenatore con Koopmeiners e io mi auguro che lui possa veramente trovare la forma migliore. Non soltanto fisica, ma soprattutto mentale. Un giocatore che ha dimostrato all'Atalanta che qualità ha. Quest'anno è in difficoltà. Parliamo di lui perché è stato un acquisto oneroso che a livello di prestazione non ha sicuramente portato i risultati che uno sperava. Quest'anno tanti giocatori non hanno dimostrato, forse, il loro valore. Bisogna ragionare sempre sula squadra e non sul singolo. Mi auguro che lui e tutta la squadra possano intraprendere un percorso vincente da qui alla fine del campionato". Marchisio, che ha parlato a margine di un evento della Kings League, ha anche rivelato quale calciatore della Juve in attività porterebbe in questa competizione: "Yildiz per qualità e carta d'identità".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE