Chiellini, nuovo ruolo? La Juve valuta cambiamenti strutturali: la verità

Juve, riflessioni anche sulla dirigenza

Un’analisi del lavoro svolto dalla dirigenza è sicuramente in atto e sarà oggetto di riflessione, perché ci sono luci, come la semestrale in attivo e la grande accelerata sul contenimento dei costi, tuttavia i risultati sportivi non sono stati quelli attesi; l’esonero di allenatore con ancora due anni e tre mesi di contratto non è un piccolo contrattempo per il “progetto” e, anche se solo "prudenziale", non è un bel segnale la necessità di intervenire con una certa urgenza per tamponare i conti con 15 milioni di euro, dando la disponibilità per un altro aumento di capitale da 100 milioni. Anche in questo caso, chi ipotizza rivoluzioni o stravolgimenti lo fa andando a tentoni: per quanto imminente, un punto della situazione sul futuro della società è atteso in un momento sportivo meno concitato, visto che la squadra si sta giocando l’imprescindibile obiettivo del quarto posto e c’è la volontà di metterla nelle condizioni più stabili per riuscirci. Quindi si tratta di avere pazienza per scoprire come nascerà la nuova Juventus e quale ruolo potrebbe avere Chiellini all’interno della nuova struttura, considerando il fatto che - per quanto preparato e conoscitore del suo mondo - non ha, per esempio, un’esperienza concreta di calciomercato o di gestione di un allenatore. Conosce, in compenso, molto bene certe abitudini juventine e i valori su cui si sono basati i successi del club: un’ottima base da cui partire.